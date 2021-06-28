28 Haziran 2021, Pazartesi
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A Haber'de TÜRKSAT 5A müjdesi! Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel Kuzey Afrika'da...
Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, A Haber canlı yayınında hizmete giren TÜRKSAT 5A hakkında önemli açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT 5A'nın yayın hizmetine başladığını belirten Demirel, "Yaklaşık 4 yıl süren bir çalışmanın sonunda TÜRKSAT 5A uydumuzu hizmete aldık. TÜRKSAT 5A yayına başladı. 3 tane yörüngede uydumuz var" dedi.