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A Haber yayınında dil sürçmesi yaşayan Muhammet Bayram'dan düzeltme: En düşük memur maaşı 22 bin TL

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Giriş: 20.05.2023 00:23
18 Mayıs 2023 tarihinde A Haber ekranlarında en düşük memur maaşına yönelik değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram açıklama yaptığı esnada dili sürçerek en düşük memur maaşının Temmuz ayında net olarak 17 bin TL olacağını ifade etti. Bu yayının sosyal medyada kara propaganda haline gelmesinin ardından A Haber ekranlarına yeniden bağlanan Bayram yaptığı açıklamada konuşma esnasında dilinin sürçtüğünü ve en düşük memur maaşının net olarak 22 bin TL olacağının altını çizdi. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyururken, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise memurlara kira desteğinin verileceğini paylaşmıştı. İşte detaylar...
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