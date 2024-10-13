13 Ekim 2024, Pazar
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A Haber Üsküp sokaklarında | DÜNYA ATLASI
Kuzey Makedonya Balkanların adeta özeti niteliğinde bir ülke. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olan bu ülkede derin bir tarih yatıyor. Başkenti ve en büyük kenti Üsküp'te çok sayıda Türk yaşıyor, Türk kültürü yaşatılıyor. Dünya Atlas'ında bugün Üsküp'e gidiyoruz. İşte Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın izlenimleri...