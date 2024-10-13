13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
A Haber Üsküp sokaklarında | DÜNYA ATLASI

A Haber Üsküp sokaklarında | DÜNYA ATLASI

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 13:14
Kuzey Makedonya Balkanların adeta özeti niteliğinde bir ülke. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olan bu ülkede derin bir tarih yatıyor. Başkenti ve en büyük kenti Üsküp'te çok sayıda Türk yaşıyor, Türk kültürü yaşatılıyor. Dünya Atlas'ında bugün Üsküp'e gidiyoruz. İşte Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın izlenimleri...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti
Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti
A Haber Üsküp sokaklarında
A Haber Üsküp sokaklarında
İsrail - ABD’den İran’a ortak saldırı mı?
İsrail - ABD'den İran'a "ortak saldırı" mı?
Orta Doğu bıçak sırtı! A Haber savaş hattında
Orta Doğu bıçak sırtı! A Haber savaş hattında
Rojin’den 16 gündür haber yok
Rojin'den 16 gündür haber yok
Narin cinayetinde yeni gelişmeler neler?
Narin cinayetinde yeni gelişmeler neler?
13 polisin şehit olduğu saldırıda yeni tutuklama
13 polisin şehit olduğu saldırıda yeni tutuklama
Lübnanlılar endişeli! A Haber’e konuştular
Lübnanlılar endişeli! A Haber'e konuştular
Cinayet günü amca ile itirafçı 2 kez buluştu
Cinayet günü amca ile itirafçı 2 kez buluştu
Polisin sağlık durumu nasıl?
Polisin sağlık durumu nasıl?
2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi
2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi
Daha Fazla Video Göster