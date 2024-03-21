A Haber TF6000'in üretildiği fabrikada! TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek

TEI tarafında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde ilk kez çalıştırılan turbofan motoru TF6000, ANKA-3 ile Kızılelma'ya güç verecek. A Haber yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o motorun üretiminin yapıldığı fabrikaya Eskişehir'e gitti. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

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