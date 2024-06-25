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A Haber terörün vurduğu Dağıstan'da! Rusya'ya bağlı bölgedeki saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.06.2024 13:39
Rusya'ya bağlı Dağıstan'da yapılan silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Saldırının izlerini A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Mahaçkale'den ekranlara taşıdı.
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