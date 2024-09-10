10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
A Haber teröristlerin girilemez dediği bölgeye girdi

A Haber teröristlerin girilemez dediği bölgeye girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2024 15:24
A Haber ekibinden Merve Pekmez ve kameraman Barış Yar, Pençe Kilit Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde bir gün geçirdi. Mehmetçik’in şanlı mücadelesine tanık oldu. İşte gururlandıran o görüntüler.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu görüntüler sadece A Haber’de
Bu görüntüler sadece A Haber'de
Samsun’dan acı haber
Samsun'dan acı haber
İtirafçının arkadaşları A Haber’e konuştu
İtirafçının arkadaşları A Haber'e konuştu
Samsun Belediye Başkanı A Haber’e konuştu
Samsun Belediye Başkanı A Haber'e konuştu
Narin ile ilgili provokatif paylaşımlara inceleme
Narin ile ilgili provokatif paylaşımlara inceleme
Kılıçlı yemin darbe günlerini hatırlattı!
Kılıçlı yemin darbe günlerini hatırlattı!
Narin’in mezarında hüzün hakim
Narin'in mezarında hüzün hakim
9 günde 74 PKK’lı yok edildi!
9 günde 74 PKK’lı yok edildi!
Cinayet hızlı şekilde aydınlatılacak
"Cinayet hızlı şekilde aydınlatılacak"
24 şüpheliye 1 gün ek gözaltı
24 şüpheliye 1 gün ek gözaltı
İzmir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza
İzmir Belediyesi'ne 1,8 milyon TL ceza
Aranan 3 bin 126 kişi yakalandı
Aranan 3 bin 126 kişi yakalandı
Daha Fazla Video Göster