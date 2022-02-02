A Haber Suriye sınırında! Derik, Sincar ve Karacak'ta belirlenen hedefler vuruldu

Irak ve Suriye kuzeyinde Kış Kartalı Harekatı düzenlendi. Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Sivillerin can güvenliği konusunda hassasiyet gösterildi. PKK'nın sözde karargah ve eğitim kampları hedef alındı. Terör hedefleri yerli ve milli mühimmatlarla vuruldu. A Haber ekipleri Suriye sınırına gitti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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