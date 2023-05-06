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A Haber sokağın nabzını tuttu! 14 Mayıs’a günler kala vatandaş ne düşünüyor?

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 09:08
Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler,  sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin... Bu süreçte sokağın nabzı önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.
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