A Haber sokağın nabzını tuttu! 14 Mayıs’a günler kala vatandaş ne düşünüyor?

Türkiye iyiden iyiye artık seçim atmosferine girmiş durumda. Anketler, sosyal medyadaki paylaşımlar, mesajlar hep seçim yarışına ilişkin... Bu süreçte sokağın nabzı önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin kameramanlar Taha Hazar ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.

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