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A Haber saldırının yapıldığı noktada! Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programında saldırı gerçekleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.02.2024 19:38
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce plakasız araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 1 kişi yaralandı. A Haber muhabirleri saldırının gerçekleştiği noktadan olayla ilgili detayları anlattı.
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A Haber saldırının yapıldığı noktada!
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