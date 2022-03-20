A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivillerin bölgesinde! Araçlar metal yığınına döndü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev yakınlarında Rusya tarafından füze ile vurulan sivil yerleşim bölgesinden ilk izlenimlerini paylaştı. Kavasoğlu bölgede araçların metal yığınına döndüğünü söylerken, son günlerde sivil bölgelerine saldırıların arttığının altını çizdi. İşte bölgeden gelen görüntüler...