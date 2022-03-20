20 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivillerin bölgesinde! Araçlar metal yığınına döndü
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün yükselirken A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu Kiev yakınlarında Rusya tarafından füze ile vurulan sivil yerleşim bölgesinden ilk izlenimlerini paylaştı. Kavasoğlu bölgede araçların metal yığınına döndüğünü söylerken, son günlerde sivil bölgelerine saldırıların arttığının altını çizdi. İşte bölgeden gelen görüntüler...