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A Haber Rusya-Ukrayna sınırında! Rusya işgale mi hazırlanıyor?

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 11:33
Rusya'dan tansiyonun yükseldiği Ukrayna sınırından S-400 hamlesi geldi. Belarus'a iki S-400 gönderdi, 12 SU-35 savaş uçağı da gönderecek. Dünya diken üstünde bölgedeki gelişmeleri takip ederken Cenevre'de kritik "ABD-Rusya" görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'dan Ukrayna’ya gidecek ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelecek. Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Sıcak bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.
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A Haber Rusya-Ukrayna sınırında!
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