21 Ocak 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
A Haber Rusya-Ukrayna sınırında! Rusya işgale mi hazırlanıyor?
Rusya'dan tansiyonun yükseldiği Ukrayna sınırından S-400 hamlesi geldi. Belarus'a iki S-400 gönderdi, 12 SU-35 savaş uçağı da gönderecek. Dünya diken üstünde bölgedeki gelişmeleri takip ederken Cenevre'de kritik "ABD-Rusya" görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'dan Ukrayna’ya gidecek ve Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir araya gelecek. Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Sıcak bölgeden son gelişmeleri A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu aktardı.