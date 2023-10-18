18 Ekim 2023, Çarşamba
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A Haber Ramallah’ta! Katil İsrail'in katliamına tepkiler büyüyor
On binlerce kişi katil İsrail’in hastane katliamını protesto ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Ramallah'tan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, "Protestoların yoğun olarak yaşandığı bu kentte hemen arkamızda meydan var. Ramallah dün gece ayağa kalkmıştı. On binlerce kişi meydanda toplandı." dedi.