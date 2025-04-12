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A Haber Perspektif | Batı medyasının adalet çelişki! Coğrafyaya göre adalet

A Haber Perspektif | Batı medyasının adalet çelişki! Coğrafyaya göre adalet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 12:39
Fransa'da Marine Le Pen'in yolsuzluktan mahkum edilmesi Batı medyasında yargı bağımsızlığının zaferi olarak sunulurken, Türkiye'de benzer davalar eleştiriyle karşılanıyor. A Haber Perspektif programında bu hafta Batı medyasının Türkiye'ye yönelik çelişkili tutumunu ve adalet söylemindeki çifte standardı ekranlara getirdi.
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A Haber Perspektif | Batı medyasının adalet çelişki! Coğrafyaya göre adalet
Batı medyasının adalet çelişki!
Batı medyasının adalet çelişki!
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