A Haber Perspektif | Batı medyasının adalet çelişki! Coğrafyaya göre adalet

Fransa'da Marine Le Pen'in yolsuzluktan mahkum edilmesi Batı medyasında yargı bağımsızlığının zaferi olarak sunulurken, Türkiye'de benzer davalar eleştiriyle karşılanıyor. A Haber Perspektif programında bu hafta Batı medyasının Türkiye'ye yönelik çelişkili tutumunu ve adalet söylemindeki çifte standardı ekranlara getirdi.

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