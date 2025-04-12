12 Nisan 2025, Cumartesi
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A Haber Perspektif | Batı medyasının adalet çelişki! Coğrafyaya göre adalet
Fransa'da Marine Le Pen'in yolsuzluktan mahkum edilmesi Batı medyasında yargı bağımsızlığının zaferi olarak sunulurken, Türkiye'de benzer davalar eleştiriyle karşılanıyor. A Haber Perspektif programında bu hafta Batı medyasının Türkiye'ye yönelik çelişkili tutumunu ve adalet söylemindeki çifte standardı ekranlara getirdi.