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A Haber patlamanın olduğu TÜPRAŞ'ta! 12 kişi hafif yaralandı

A Haber patlamanın olduğu TÜPRAŞ'ta! 12 kişi hafif yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 18:09
Kocaeli’nde bulunan TÜPRAŞ Petrol Rafinerisi'nde tatbikat sırasında patlama meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden aktardı.
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