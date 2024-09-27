A Haber Orta Doğu’nun nabzını tutuyor

İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki karşılık çatışmalar devam ediyor. Hizbullah, İsrail’de ticaretin kalbi olan Hayfa’ya roket atışları yaptı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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