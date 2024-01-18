A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı! Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık darp etti! Yüzüne tekme attılar...

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. İşte o anlar...