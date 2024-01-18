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A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı! Büyükçekmece Belediyesi önünde toplanan kalabalık darp etti! Yüzüne tekme attılar...

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Giriş: 18.01.2024 16:54
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Görüntülerde bir şahsın yerdeki muhabirimiz Vural'ın yüzüne tekme attığı görüldü. İşte o anlar...
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