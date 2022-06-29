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A Haber Madrid'de! Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde neler konuşuldu?

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Giriş: 29.06.2022 20:18
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürerken masada 5 konunun ele alındığı belirtildi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Rusya-Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ukrayna konusunda Başkan Erdoğan'a teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden "Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum." dedi. Peki Başkan Erdoğan - Joe Biden zirvesinde neler konuşuldu? İşte detaylar...
A Haber Madrid’de! Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde neler konuşuldu?
A Haber Madrid'de! Başkan Erdoğan - Biden görüşmesinde neler konuşuldu?
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesinden ilk görüntüler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinden ilk görüntüler
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