13 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber Lübnan-İsrail sınırında! Sirenler çaldı... Peş peşe saldırılar! Canlı yayında dumanlar yükseldi
Katil İsrail'in kuzeyinde tansiyon yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ı dün, İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu detayları o noktadan aktardı.