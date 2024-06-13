A Haber Lübnan-İsrail sınırında! Sirenler çaldı... Peş peşe saldırılar! Canlı yayında dumanlar yükseldi

Katil İsrail'in kuzeyinde tansiyon yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ı dün, İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu detayları o noktadan aktardı.

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