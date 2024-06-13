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A Haber Lübnan-İsrail sınırında! Sirenler çaldı... Peş peşe saldırılar! Canlı yayında dumanlar yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 13:44
Katil İsrail'in kuzeyinde tansiyon yükseliyor. Lübnan Hizbullah'ı dün, İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. Sınır hattındaki en az 52 yerleşim biriminde sirenlerin çaldığı aktarıldı. A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu detayları o noktadan aktardı.
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