02 Mart 2022, Çarşamba
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A Haber Kiev sokaklarında | Sokak savaşına hazırlık mı? Alarmın rengi kırmızı
Kuşatma altındaki başkent Kiev'de Ukrayna güçleri sokak savaşına hazırlanıyor. Kentin birçok noktasına barikatlar kuruldu. Güvenlik noktaları oluşturuldu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı kentteki son durumu A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.