A Haber kameramanı keskin nişancıların saldırısını anlattı |Video

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Barış Pınarı' harekatını takip eden basın mensuplarına Kamışlı tarafından teröristler keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olay anına kurşunların hedefi olan A Haber kameramanı Ahmet Yıldırım dehşet anlarını canlı yayında anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat'ın doğusuna başlatılan 'Barış Pınarı' harekatı 3. gününde devam ediyor. Bakanlık, harekat kapsamında 342 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve şu ana kadar 13 köyün teröristlerden arındırıldığını duyurdu.

TERÖRİSTLER BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Dünyanın gözü kulağı sınırda yaşanan 'Barış Pınarı' harekatındayken yerli ve yabancı basın mensupları ise operasyonları sıcak gelişmeleri sınır hattında yakından takip ediyor. Sivilleri katleden YPG/PKK terör örgütü bu kez de basın mensuplarını hedef aldı. Sınır hattında herakatı takip edenler gazeteciler YPG'li keskin nişancıların saldırısına uğradı. Hain saldırıda iki basın mensubu hafif şekilde yaralandı.

A HABER KAMERAMANI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

YPG'li teröristlerin kalleş saldırısı esnasında kayıtta olan A Haber kameramanı Ahmet Yıldırım ise kurşunlardan sanş eseri kurtuldu. Yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlatana Yıldırım, "İlk kurşun cama gelince arkadaşlarla kendimizi yere attık. Tam kurşunların geldiği yeri çekmek isterken ikinci kurşun geldi. Tam camı çekiyordum, kurşunlar bir anda bana doğru geldi. Görev başında ilk kez böyle bir şey yaşadım. Çok şükür bir arkadaşımıza bir şey olmadı." dedi.