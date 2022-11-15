16 Kasım 2022, Çarşamba
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A Haber hücre evinden çıkanları görüntüledi
İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen kanlı saldırıda yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Küçükçekmece'de kıskıvrak yakalanan terörist Ahlam Albashir'in evinde ele geçirilenler de ortaya çıktı. Hücre evinden, 3380 dolar, 5800 euro, 10 bin lira nakit para, 7 adet Cumhuriyet Altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kuru sıkı tabanca ve mermiler çıktı.