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A Haber görüntüledi! Bucha’da siviller anaokuluna sığındı

A Haber
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Giriş: 12.03.2022 12:50
Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini ekrana taşıyan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Son olarak Rusya’nın almak için bastırdığı Bucha’da sivillerin sığındığı anaokuluna gitti ve yaşananları aktardı.
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