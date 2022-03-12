A Haber görüntüledi! Bucha’da siviller anaokuluna sığındı

Günlerdir savaşın en sıcak gelişmelerini ve dramatik görüntülerini ekrana taşıyan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgede haber nöbetini sürdürüyor. Son olarak Rusya’nın almak için bastırdığı Bucha’da sivillerin sığındığı anaokuluna gitti ve yaşananları aktardı.

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