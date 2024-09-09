A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı! Narin cinayetinde kan donduran detaylar

Narin Güran cinayetini aydınlatan itiraflara A Haber ulaştı. Narin’in cansız bedenini dereye koyan gizli tanık N.B.’nin ifadeleri kan dondurdu. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber canlı yayınında gizli tanığın tam ifadesini aktardı. Turan, “N.B. hem götürmüş Narin’i gömmüş hem de daha sonra Jandarmalarla birlikte Narin’i arama çalışmalarına katıldığını da itiraf etmiş. Gizli tanık, Muhtar Salim Güran’ın Jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yaptığını anlattı.” ifadelerini kullandı.

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