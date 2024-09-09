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A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı! Narin cinayetinde kan donduran detaylar

A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı! Narin cinayetinde kan donduran detaylar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 14:04
Güncelleme:09.09.2024 14:40
Narin Güran cinayetini aydınlatan itiraflara A Haber ulaştı. Narin’in cansız bedenini dereye koyan gizli tanık N.B.’nin ifadeleri kan dondurdu. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber canlı yayınında gizli tanığın tam ifadesini aktardı. Turan, “N.B. hem götürmüş Narin’i gömmüş hem de daha sonra Jandarmalarla birlikte Narin’i arama çalışmalarına katıldığını da itiraf etmiş. Gizli tanık, Muhtar Salim Güran’ın Jandarma ile birlikte her gün yapmacıktan göstermelik olarak arama yaptığını anlattı.” ifadelerini kullandı.
Narin Güran olayında ilk itiraf geldi

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