21 Ocak 2022, Cuma
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A Haber gerilimin tırmandığı Ukrayna'da | Sınırda tansiyon yüksek! Bölgede neler oluyor?
Dünya diken üstünde Rusya ve Ukrayna sınırında olan biteni seyrediyor. ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale edeceğini öne sürerken AB’den farklı tepkiler geliyor. Türkiye ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde arabulucu rolünden savaş ikliminden uzak ve barış adımları atılması için uğraş veriyor? Peki Rusya Ukrayna'yı işgale mi hazırlanıyor, bölgede neler yaşanıyor? Rusya-Ukrayna sınırında ne oluyor? A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu Ukrayna'nın Mariupol kentinden son durumu aktardı.