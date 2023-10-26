A Haber ekibine müdahale! İsrail askeri ve bir Yahudi yerleşimci yayına müdahale etti

İsrail'in saldırılarının başladığı ilk günlerden beri, A Haber ekipleri Gazze sınırında nöbetlerini sürdürüyor. . ATV muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan, Gazze sınırından son gelişmeleri aktardığı sırada bir İsrail askeri ve sivil bir kişi yayına müdahale etti.

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