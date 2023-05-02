A Haber ekibi ve Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli’nden Togg ile geçti

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane Karayolu üzerindeki Zigana Tüneli yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekibinin konuğu oldu. Togg ile Zigana Tüneli'nden geçen ekibimiz Bakan Karaismailoğlu'na merak edilenleri sordu.