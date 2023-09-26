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A Haber ekibi Şuşa’da! Bölgedeki Ermenilerin bir kısmı bölgeyi terk etmeye devam ediyor

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 11:29
Güncelleme:26.09.2023 11:36
Karabağ’da antiterör operasyonlarından sonra Ermeni ayrılıkçılar silahları teslim ederken Ermeni sivillerden bölgeden ayrılıyor. O noktanda son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı. Emine Kavasoğlu, “Bizim Şuşa ve Lacın koridoru arasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Ermeni siviller bölgeden çıkış yaparken Rus Barış Gücü yolu kesmiş durumda ve tek tek kontroller yapıyor. Bölgede çok yoğun uzun kuyruklar var. Bölgede kalan sivil Ermeniler de var.” dedi.
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