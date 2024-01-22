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A Haber Ekibi Suriye'de! Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 11:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından yeni bir harekatın sinyalini verdi. Peki harekat sinyali verdiği Tel Rıfat ve Münbiç sınırında neler yaşanıyor? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Suriye’den aktardı.
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