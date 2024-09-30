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A Haber ekibi savaş hattında! İşte İsrail / Lübnan sınırında son durum

A Haber ekibi savaş hattında! İşte İsrail / Lübnan sınırında son durum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 12:55
Orta Doğu’da tansiyon yüksek. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Beyrut’tan son durumu aktardı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ise İsrail / Lübnan sınırından son gelişmeleri anlattı.
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