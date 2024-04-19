19 Nisan 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?
Son dakika haberleri… İran’ın cumartesi günü yaptığı misilleme saldırısına karşı İsrail bugün sabaha karşı misilleme yaptı. İran saldırının küçük çaplı olduğunu ve 3 dronenun yok edildiğini açıkladı. A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ Tahran’daki son durumu aktarırken Doğu Kudüs’te bulunan AA muhabiri Enes Canlı son bilgileri paylaştı.