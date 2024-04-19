A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?

Son dakika haberleri… İran’ın cumartesi günü yaptığı misilleme saldırısına karşı İsrail bugün sabaha karşı misilleme yaptı. İran saldırının küçük çaplı olduğunu ve 3 dronenun yok edildiğini açıkladı. A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ Tahran’daki son durumu aktarırken Doğu Kudüs’te bulunan AA muhabiri Enes Canlı son bilgileri paylaştı.

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