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A Haber dünyanın konuştuğu noktalarda! Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 19.04.2024 09:04
Son dakika haberleri… İran’ın cumartesi günü yaptığı misilleme saldırısına karşı İsrail bugün sabaha karşı misilleme yaptı. İran saldırının küçük çaplı olduğunu ve 3 dronenun yok edildiğini açıkladı. A Haber ekiplerinden Ekber Karabağ Tahran’daki son durumu aktarırken Doğu Kudüs’te bulunan AA muhabiri Enes Canlı son bilgileri paylaştı.
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Tahran ve Doğu Kudüs’te neler oluyor?
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