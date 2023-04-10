10 Nisan 2023, Pazartesi
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A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da! İşte Türkiye'nin yeni gururunun özellikleri
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu bugün düzenlenen törenle birlikte envantere girdi. A Haber muhabirlerinden Aslı Bilger Kutludağ dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya girerek geminin özellikleri canlı yayında aktardı.