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A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da! İşte Türkiye'nin yeni gururunun özellikleri

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Giriş: 10.04.2023 19:26
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu bugün düzenlenen törenle birlikte envantere girdi. A Haber muhabirlerinden Aslı Bilger Kutludağ dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'ya girerek geminin özellikleri canlı yayında aktardı.
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’da!
A Haber dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'da!
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