A Haber drone kamerasından Tel Rıfat | YPG/PKK terör örgütü zırhlı aracı menfeze böyle gizledi

Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor. PKK/YPG'li teröristler sivillerin evlerini mevzi yapıp hendekler kazıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, günlerdir Suriye’nin kuzeyinde, Mare kentinden canlı yayınlar yapıyor. Bu seferde drone kameralar ile terör bölgesini görüntülediler.