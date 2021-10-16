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A Haber drone kamerasından Tel Rıfat | YPG/PKK terör örgütü zırhlı aracı menfeze böyle gizledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 16.10.2021 16:17
Suriye'nin kuzeyinde hareketlilik sürüyor. PKK/YPG'li teröristler sivillerin evlerini mevzi yapıp hendekler kazıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, günlerdir Suriye’nin kuzeyinde, Mare kentinden canlı yayınlar yapıyor. Bu seferde drone kameralar ile terör bölgesini görüntülediler.
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