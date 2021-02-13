A Haber deşifre etmişti! FOX TV RTÜK cezasına rağmen yalan haberini savundu

Geçtiğimiz günlerde FOX TV'nin yalan haberlerinden birini daha A Haber deşifre etmiş ve RTÜK tarafından FOX TV'ye ceza kesilmişti. Vereceği tepki merak konusu olan FOX TV ise beklenildiği gibi şaşırtmadı ve yalan haberi savundu. FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün talimatıyla yalan haber pompalanmaya devam ederken, Şentürk'ten komik açıklamalar geldi.

Doğan Şentürk, "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020'de vermemişler" iddiasında bulundu. İzmir Tarım İl Müdürlüğü, çiftçi Yeşil'e 2020 yılında 29 bin 128 TL'lik bir destek ödemesi yaptığı belgeleriyle gözler önüne sermişti!

Doğan Şentürk, al sana 2020 ödemelerinin belgesi

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yalan haberini doğru olarak göstermeye devam ediyor.

ŞENTÜRK'ÜN, "2020 SÜT PARALARINI VERMEMİŞLER" YALANI

Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek ödemelerinin yapılmasına rağmen yalan haberini savundu ve "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler" iddiasında bulundu. Şentürk'ün, yalan haberine devam etmesi dikkat çekti.

ŞENTÜRK: ÇİFTÇİ HABERİ YANLIŞMIŞ VE YALANMIŞ

Doğan Şentürk, FOX TV Eski Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yaptığı yayına katıldı.

Şentürk, RTÜK'ün FOX TV Ana Haber'de çiftçi Fikret Sefa Yeşil üzerinden yapılan yalan haberinden dolayı para cezası vermesini eleştirdi.

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yalan haber yapan muhabiri Nazlı Yerebatmaz'ı savundu ve şu iddialarda bulundu:

"Radyo Televizyon Üst Kurulu, çiftçi haberimizden dolayı ceza verdi. İdari para cezası.. Sen de Nazlı Yerebasmaz'ı biliyorsun ve takdir edersin. Nazlı, bana göre şu anda televizyon haberciliği piyasasının iyi muhabirlerindendir. Tarım haberleriyle de dikkat çekti. 'Benim hikayem' Sen de çok defa bu konuyu çok anons ettin."

"2020 VE 2021'DE SÜT PARALARINI VERMEMİŞLER"

"Neymiş çiftçi haberi yanlışmış ve yalanmış. Ya (RTÜK) bunun sicil amiri misin? Bizim sicil amirimiz RTÜK mü? Bir başka kanalda, 'Bu haber yanlıştır' diye haber yaptılar. RTÜK, orayı referans aldı ve bize ceza verdi. Söz konusu haberin içeriğini ben söyleyeyim. 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler. Çiftçi de zaten bize bunu söylüyor. FOX Haber mikrofonlarına '2020 ve 2021'nin paralarını almadım' Bunlar da 2019'un listesini götürüp (çiftçiye) 'Bak sen para aldın' diye ikinci kez baskı yaparak röportaj yapmışlar. Kaldı ki baskı yaptıkları halde çiftçi yine gerçekleri konuşmuş ve kendi kendilerini tekzip etmişler. RTÜK, bunu göremiyor.

"Haber Merkezi'mizde neymiş, çiftçi haberimizi yapmışız diye idari para cezası verdiler."

FOX TV'NİN "ÇİFTÇİLER HALA ALAMADIKLARI 2020 DESTEKLERİNİ BEKLİYORLAR" YALANI

FOX TV Ana Haber'de yer alan bir haberde İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek verilmediği iddia edildi. Çok geçmeden yalan haber deşifre oldu. Yetkililer o ilçeye giderek Çiftçi Yeşil'in 2020 yılında 29 bin 128 TL'lik bir destek ödemesi aldığını belgelerle ortaya çıkardı.

Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan Fox TV, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığı algısı oluşturmak istedi.

FOX TV'de "Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşturdukları çiftçi Fikret Sefa Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" demişti.

A HABER GERÇEĞİ BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKARDI

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri; söz konusu ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği ortaya çıktı.

YİNE ÖDEME ALACAK

Ayrıca 2020 yılında Çiftçi Yeşil'e tarımsal destek kapsamında toplam 29 bin 128 TL'lik bir ödeme yapıldığı ve 2021 yılında da 6 bin 500 lira daha ödeme yapılacağı öğrenildi.

Yapılan tarımsal destek ödemelerinden haberdar olmadığını iddia eden Çiftçi Yeşil ise, "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" diyerek kendini savundu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI: DESTEK ALMADIĞI İDDİA EDİLEN ÇİFTÇİMİZE ÖDEME YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir haber programında (FOX TV Ana Haber'de) ayımlanan röportajında, 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığı iddia eden çiftçiye toplam 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, bir haber programındaki iddialar üzerine yapılan açıklamada, Bakanlığın her zaman olduğu gibi, 2020'de de çiftçilere destek sağlamaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçilerimizin destek almadığı iddiasında bulunmak ya da bu yönde algı oluşturmaya çalışmak, akıl tutulmasından başka bir şekilde ifade edilemez. Son olarak, İzmir'in Ödemiş ilçesinde F. S.Y. adlı bir çiftçimizle haber amaçlı röportaj yapan Fox TV, sadece röportaj yapılan kişinin beyanlarını baz alarak, habercilik meslek etiğinin gereği olan araştırma, doğrulama esaslarını hiçe sayıp, ilgili kurumlardan teyit etmeden, çiftçilerimizin 2020 tarımsal desteklerini hala alamadığını iddia etti."

Söz konusu üreticinin üzerine 48 büyükbaş hayvanın kayıtlı olduğu ve mazot-gübre ve yem bitkileri desteğinden faydalandığı 43 dekar da arazisi bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"F. S.Y'ye 2020 yılında, süt desteği için 15 bin 328 lira, buzağı desteği için 9 bin 292 lira, yem bitkileri desteği için 3 bin 153 lira, mazot gübre desteği için de 692 lira olmak üzere toplamda 28 bin 465 lira bitkisel ve hayvansal üretime yönelik destekleme ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2020 Eylül süt desteği kapsamında da 2 bin 672 lira daha ödeme yapılacaktır. Netice itibariyle hem üreticimizin hem de Fox TV'nin 2020 yılı tarımsal desteklerinin hala alınmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, haberdeki "Bakanlığın çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmadığı" iddiasına da değinilerek, şöyle devam edildi:

"Üreticimizin bulunduğu Gereli köyünde bitkisel üretime yönelik 185, hayvancılığa yönelik de 218 işletme bulunmaktadır. 2020 yılı içerisinde bu işletmelere toplam 997 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Söz konusu üreticimiz F. S.Y'nin işletmesi de 2020 yılı içerisinde 4 defa ziyaret edilmiştir. Bakanlık olarak üreticilerimize, yetiştiricilerimize sadece tarımsal destek ödemesi değil her alanda destek veriyor ve onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Pandemiye rağmen üreticilerimizle iç içe gönül gönüle olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Habercilik etiği ile hiçbir şekilde bağdaşmayan, yalan üzerine kurulu, Bakanlığımızı ve hükümetimizi karalama maksadı ile yapıldığı aşikar olan bu haberin takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz."

RTÜK'TEN, YALAN HABER YALAN FOX ANA HABER'E İDARİ PARA CEZASI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), FOX TV'ye idari para cezası verdi.

FOX "Ana Haber" bülteninde de, bir süt üreticisinin 2020 yılı tarımsal desteklerini alamadığı yönünde ifadelerinin bulunduğu habere, "Adı geçen süt üreticisine 2020 yılında yapılan tarımsal destek ödemelerinin açıkça belirtildiği Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasına göre gerçeği yansıtmadığı RTÜK tarafından belirlendi" denilerek idari para cezası verildi.