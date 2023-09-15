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A Haber depremin vurduğu Fas'ta! Can kaybı 3 bine yaklaştı, 50 bin ev yıkıldı

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 13:28
Fas’ta 8 Eylül gecesi gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları dağ köylerinde zorlu şartlar sürüyor. Marakeş'te yıkım büyük oldu, bazı köyler haritadan silindi. Bölgeden son durumu A Haber ekibinden Alpaslan Düven aktardı.
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