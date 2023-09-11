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A Haber depremin merkez üssünde! Fas'ta 7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla can kaybı

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 11:33
Fas, ülke tarihinin son 100 yüzyıldaki en büyük depremiyle sarsıldı. 7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birçok köyün tamamen yok oldu. A Haber ekibinden Alpaslan Düven depremin merkez üssünden detayları aktardı.
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