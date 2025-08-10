11 Ağustos 2025, Pazartesi

A Haber deprem bölgesinden aktardı! Vatandaş gözyaşlarını tutamadı "Yerimden kalkamadım"
A Haber deprem bölgesinden aktardı! Vatandaş gözyaşlarını tutamadı Yerimden kalkamadım

A Haber deprem bölgesinden aktardı! Vatandaş gözyaşlarını tutamadı "Yerimden kalkamadım"

Giriş: 10.08.2025 23:46
AFAD, saat 19.53’te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının ardından Sındırgı’da yıkılan bir binanın enkazı başından canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Yusuf Gül, bölgede yaşanan korku dolu anları aktardı. Yayın sırasında depremi evinde yaşayan bir vatandaşa mikrofon uzatan Gül, gözyaşları içindeki vatandaşın, “Yerimden kalkamadım bile, televizyonu tutamadım, parçalandı. Kendimizi dışarı zor attık.” sözlerine yer verdi.
