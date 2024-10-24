24 Ekim 2024, Perşembe
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A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısına sert tepki: Vurulan üstte 9 yılım geçti... Suriye'deki pisliği temizleme zamanı geldi!
Ankara’da TUSAŞ’a yapılan zaman ayarlı terör saldırısı ne anlama geliyor? Savunma sanayiinin kalbi nasıl ve neden şimdi hedef alındı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Türkiye oynanılan büyük oyunun farkında... Nerede varlarsa kafalarını koparacağız." dedi.