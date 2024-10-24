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A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısına sert tepki: Vurulan üstte 9 yılım geçti... Suriye'deki pisliği temizleme zamanı geldi!

A Haber canlı yayınında TUSAŞ saldırısına sert tepki: Vurulan üstte 9 yılım geçti... Suriye'deki pisliği temizleme zamanı geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 11:07
Ankara’da TUSAŞ’a yapılan zaman ayarlı terör saldırısı ne anlama geliyor? Savunma sanayiinin kalbi nasıl ve neden şimdi hedef alındı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caşın, "Türkiye oynanılan büyük oyunun farkında... Nerede varlarsa kafalarını koparacağız." dedi.
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