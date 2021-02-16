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A Haber canlı yayınında flaş sözler: Gara'daki terör tünellerinin arkasında Fransa ve ABD var |Video

A Haber
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Giriş: 16.02.2021 18:57
Güncelleme:16.02.2021 21:15
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gara harekatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. A Haber İstihbarat-Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak, TSK'nın teröristlere mezar ettiği tünellerin nasıl yapıldığı canlı yayında deşifre etti. Ulak, metro çalışmalarında kullanılan devasa tünel açma makinelerinin PKK tarafından ABD'den alındığını, terör tünellerinin betonlarının ise Fransızların desteğiyle yapıldığını söyledi. Ulak, terör tünellerini ortak bir aklın ürettiğini ve Gara'daki PKK terör örgütünün tünellerinin benzerlerine ise Irak'ta DEAŞ terör örgütünde de rastlanıldığını fotoğraflarla gösterdi. Peki 1 kilometresi 2 milyon dolara yapılan bu terör tünellerini kimler hazırlıyor? Kimler terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ı finanse ediyor? PKK terör örgütünde bu tünelleri dizayn edecek aklın olmadığını iddia eden Ulak, PKK'ya kimlerin destek verdiğini açıkladı.
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