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A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu Gladyo solculuğudur! Ekrem İmamoğlu’ndan sonra miras paylaşımı...

A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu Gladyo solculuğudur! Ekrem İmamoğlu'ndan sonra miras paylaşımı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 13:51
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı sonrası sokakları karıştıramaya çalışan vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine skandal küfürler savurdu. Peki hukuki sonuçları neler? CHP ve Özgür Özel de hukuki olarak sorumlu mu? Vandallıkla neyin üstü örtülmek isteniyor? Toplumun sinir uçlarıyla oynama planı mı? Hukukçu Avukat Yaşar Baş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
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A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Bu Gladyo solculuğudur! Ekrem İmamoğlu’ndan sonra miras paylaşımı...
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