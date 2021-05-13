A Haber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri; hudut güvenliğini sağlamak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla 09 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusunda "Barış Pınarı harekatı" gerçekleştirdi. Askeri operasyonla 605 meskun mahal ile 4 bin 219 kilometre kare alan kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgede hem sivillere insani yardımlarla destek olmak hem de Türkiye'ye yönelik saldırıları önlemek için o noktadaki varlığını bugün de sürdürmeye devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş kahraman Mehmetçiğin o noktadaki mücadelesini aktardı.

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