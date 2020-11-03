91. saatte Ayda mucizesi! Kurtarma ekibi görevlisi anlattı: İşte Ayda'nın yaşam üçgeni

İzmir'deki depremde en çok hasar alan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı'ydı. 91 saatin sonunda Bayraklı da bir mucize yaşandı. 4 yaşındaki Ayda bebek, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekibinde bir görevli yaptığı açıklamada, "Önce çığlığını duydum, ismini söyledi. "Ben iyiyim" dedi. Çığlık sesi duyunca iş makinalarını durdurduk. Tamamen sessizlik sağladık. "İyiysen elini salla" dedik. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesinin yanında bulundu Ayla." ifadelerini kullandı.