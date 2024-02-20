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9 ilde Kafes-44 operasyonu! "Türk Escobar" lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın elebaşı olduğu örgüte operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 11:40
İstanbul merkezli 9 İlde elebaşılığını cezaevinde bulunan Uluslararası zehir taciri 'Türk Escobar' lakaplı Ürfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik “KAFES-44" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H. Y. N.'nın içerisinde bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.
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