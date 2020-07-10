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86 yıl sonra Ayasofya ibadete açıldı! Avukat Mehmet Sarı Danıştay'ın kararını A Haber’de yorumladı
"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"
Avukat Mehmet Sarı, "Ben Türk milletinin, 83 milyonun beklentilerinin tezahür ettiği için bugünün çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya'nın tarihini geçmişini anlatmak karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ayasofya kararı konusunda Danıştay bu kararını çok önemli gerekçelere dayandırıyor." ifadelerini kullandı.
"HAK YERİNİ BULDU"
Mehmet Sarı, "Anayasamıza baktığımız zaman mülkiyet hakkının teminat altına alındığını görüyoruz. Bu noktada Fatih Sultan Mehmet'in doğrudan Ayasofya'yı 'kılıç hakkı' niteliğini tayin ettiğini Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na vakfettiğini ve bu çerçevede ibadethane olarak kullanılması gerektiğini söyleyebiliriz. Danıştay'ın vermiş olduğu bu karar ile hak yerini buldu." dedi.