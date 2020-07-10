Ayasofya cami nerede? Ayasofya nasıl gidilir? İbadete açıldı mı?
Ayasofya cami nerede? Türkiye'nin en çok turist kabul eden yerleri arasında yer alan Ayasofya cami hakkında son dakika kararı açıklandı. Kararın açıklanmasının vatandaşlar caminin ne zaman ibadete açılacağını ve ilk namazın ne zaman kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Ayasofya cami nerede? Ayasofya nasıl gidilir? İbadete açıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ayasofya cami nerede? Ayasofya nasıl gidilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ve dünyanın sonucunu merakla beklediği Ayasofya kararı dakikalar önce son dakika olarak duyuruldu. Kararın açıklanmasının ardından camide ilk namazın ne zaman kılınacağı ve ulaşımın nasıl olduğu soruları sorulmaya başladı. Peki, Ayasofya cami nerede? Ayasofya nasıl gidilir? İbadete açıldı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
AYASOFYA İBADETE AÇILDI MI, NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK?
Ayasofya'yı 1934'te müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın kararı bugün açıklaması bekleniyor. 2 Temmuz'da duruşmanın sona ermesiyle Danıştay'ın kararının bugün açıklaması beklenirken, Danıştay'ın açıklayacağı kararla Ayasofya ibadete açılırsa eğer 86 yıl sonra yeniden statüsü değişecek.
AYASOFYA CAMİ NEREDE?
Ayasofya, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor.
İŞTE AYASOFYA'NIN TARİHİ
Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, aynı yerde üç kez inşa edildi.
Yunanların hakim olduğu (MÖ 660-MS 73) Byzantium şehrinde, bugünkü Ayasofya'nun bulunduğu yere yapılan dini yapı, Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından tahrip edildi.
Roma İmparatorluğu hakimiyetindeki şehirde, I. Konstantin'in oğlu II. Konstantin tarafından 360 yılında aynı yere inşa edilen yapı, Hagia Sophia (Kutsal Bilgelik) olarak isimlendirildi. 1. Ayasofya, Doğu Roma İmparatoru Arkadios'un eşi Evdokia'nın Ayasofya önüne gümüş kaplamalı bir heykelinin dikilmesi üzerine çıkan ayaklanmada, yapılışından 44 yıl sonra büyük ölçüde yıkıldı.
Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Theodosios tarafından mimar Ruffinos'a yeniden yaptırılan Ayasofya, 415'te ibadete açıldı. 2. Ayasofya, 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi.
2. Ayasofya, I. Justinianus döneminde çıkan "Nika İsyanı" sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı.
AYASOFYA'NIN MÜZEYE DÖNÜŞÜMÜ
Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi.
Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla Ayasofya, müzeye dönüştürüldü.
Ayasofya, 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi.
Açılışından İstanbul'un fethine kadar 915 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan, 86 yıldır da müze olarak hizmet veren Ayasofya, Türkiye'de yerli ve yabancı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yapıların ilk sırasında yer alıyor.
Ayasofya'da müze olduktan sonra da çeşitli dönemlerde restorasyonlar yapıldı.
85 YIL ARADAN SONRA EZAN
Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında 85 yıl aradan sonra sabah ezanı okundu.
Ekim 2016'da Ayasofya'nın ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibarıyla Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazları kılınmaya ve minarelerinden Sultanahmet Camisi ile 5 vakit çifte ezan okunmaya başlandı.
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs'ta Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu.
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