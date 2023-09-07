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81 ilde yeni konutlar yapılacak! Yeni sosyal konut projesinden kimler nasıl faydalanacak?

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 12:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Orta Vadeli Planı açıkladı. Açıklanan ortak vadeli planda dar gelirlilere konut müjdesi geldi. 81 ilde yaşayan dar gelirli vatandaşlara TOKİ eli ile uygun fiyatlara konut satışı olacağı bildirildi. Detayları A Haber muhabiri TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı anlattı.
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