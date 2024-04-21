81 ilde "Narkoçelik-13" operasyonu

81 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkoçelik-13" operasyonlarında; 451 kg uyuşturucu madde ve 87 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 194 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

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