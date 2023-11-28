28 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 81 ilde "ÇEMBER-7" Operasyonu

81 ilde "ÇEMBER-7" Operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.11.2023 08:56
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan bin 34 firarinin yakalandığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ilde ÇEMBER-7 Operasyonu
81 ilde "ÇEMBER-7" Operasyonu
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Siyon Katır Birliği neden kuruldu?
Siyon Katır Birliği neden kuruldu?
CHP fondaşı TELE 1’de terör güzellemesi!
CHP fondaşı TELE 1'de terör güzellemesi!
CHP’li Deniz Yücel’in küstah sözlerine canlı yayında tepki
CHP'li Deniz Yücel'in küstah sözlerine canlı yayında tepki
Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası!
Son 20 yılın en kuvvetli fırtınası!
Dünya takdir etti CHP hedef aldı
Dünya takdir etti CHP hedef aldı
İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi
İYİ Partili isimlerden özel jette alkol partisi
Tanju Özcan yeniden CHP’de!
Tanju Özcan yeniden CHP'de!
MYK sonrası flaş açıklamalar
MYK sonrası flaş açıklamalar
8 yıllık esaret! A Haber’e konuştu
8 yıllık esaret! A Haber'e konuştu
Esirler üzerinden kara propagandayı ifşa etti
Esirler üzerinden kara propagandayı ifşa etti
Daha Fazla Video Göster