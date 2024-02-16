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8. Yargı Paketi'nin içeriğinde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 17:24
Yeni yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Emeklilere bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkartılması da düzenlemeye eklendi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
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8. Yargı Paketi’nin içeriğinde neler var?
8. Yargı Paketi'nin içeriğinde neler var?
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