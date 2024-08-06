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8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 14:27
Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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