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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na saati 12 bin dolarlık uçak!

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 13:29
Her defasında alçak gönüllülükten bahseden 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman programı için kullandığı uçağın saatlik ücretinin 12 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Konuya dair açıklama Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Varank, sık sık Cumhurbaşkanlığı uçağı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu algı içerikli sözlerini eleştirerek, “İşte takiye tam olarak budur!” ifadelerine yer verdi.
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